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Над четырьмя регионами РФ уничтожили восемь БПЛА. Военная операция, день 1196-й

С 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря. NYT считает, что атака на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО. В подконтрольной РФ части Запорожской области более 600 тысяч абонентов остаются без электроснабжения после атаки ВСУ, рассказал губернатор Евгений Балицкий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:19 Попытка атаки на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО, пишет The New York Times.

08:13 По словам губернатора Евгения Балицкого, более 600 тысяч абонентов в подконтрольной РФ части Запорожской области остаются без света после атаки ВСУ.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: три над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1196-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.