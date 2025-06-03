Над четырьмя регионами РФ уничтожили восемь БПЛА. Военная операция, день 1196-й

08:19 Попытка атаки на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО, пишет The New York Times.
08:13 По словам губернатора Евгения Балицкого, более 600 тысяч абонентов в подконтрольной РФ части Запорожской области остаются без света после атаки ВСУ.
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: три над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1196-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.