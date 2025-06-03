В США готовят Киев к мощному «‎удару возмездия» из-за налёта дронов из «‎фур смерти» на аэродромы России

Газета подчёркивает, что единичный эпизод подобного масштаба не способен вынудить Кремль сократить темп или масштаб своих военных действий. Такой удар недостаточен для кардинального изменения российской военной стратегии. Более того, источники NYT среди американских официальных лиц ожидают «значительный ответный удар» со стороны российских вооружённых сил, предвидя дальнейшую эскалацию конфликта.
Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Сибири, надёжно спрятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В США заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, а президент страны Дональд Трамп буднично призвал к завершению конфликта.