Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Сибири, надёжно спрятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В США заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, а президент страны Дональд Трамп буднично призвал к завершению конфликта.