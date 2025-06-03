Посол США в Турции: Трамп достиг «конца терпения» по конфликту на Украине

«Я думаю, что Турция играет ключевую роль (в урегулировании конфликта на Украине — ред.). Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога», — приводит слова посла газета.
Баррак заявил, что Трамп уже «достиг конца своего терпения» в отношении конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех», также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.