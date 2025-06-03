Многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины.
Сторонники движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающие Дональда Трампа, резко осудили атаку на российские аэродромы, произошедшую 1 июня. По их мнению, действия Киева направлены на втягивание США в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает портал Axios.
«Атака была преднамеренно организована, чтобы втянуть Америку в Третью мировую войну», — пишет Axios мнение американского блогера Рогана О 'Хэндли. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл заявил, что Вашингтон должен дистанцироваться от подобных инцидентов и прекратить любую поддержку, которая может способствовать ударам по российским стратегическим объектам.
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Часть сторонников Трампа высказала опасения, что удары по российской территории увеличивают риск прямого столкновения между НАТО и Россией. По их словам, США должны избегать участия в планировании подобных операций и не допускать вовлечения в конфликт. Как отмечает Axios, многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины, рассматривая Владимира Зеленского как «марионетку глобалистов», а саму Украину — как «очаг коррупции». В течение последних лет эта часть американского общества последовательно выступала против военной помощи Киеву и осуждала украинские удары по территории России.
По данным Минобороны РФ, 1 июня были совершены атаки с использованием FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате нападения несколько единиц авиатехники загорелись, но возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданских не зафиксировано, некоторые участники атаки задержаны.