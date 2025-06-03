Часть сторонников Трампа высказала опасения, что удары по российской территории увеличивают риск прямого столкновения между НАТО и Россией. По их словам, США должны избегать участия в планировании подобных операций и не допускать вовлечения в конфликт. Как отмечает Axios, многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины, рассматривая Владимира Зеленского как «марионетку глобалистов», а саму Украину — как «очаг коррупции». В течение последних лет эта часть американского общества последовательно выступала против военной помощи Киеву и осуждала украинские удары по территории России.