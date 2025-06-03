Глава «Роскосмоса» высказался о замене кандидатуры на пост директора NASА

«Никак не оцениваем, это внутреннее дело США, кого назначат, с тем и будем работать… Отозвали и отозвали. Значит будет глава NASA, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем — и дальше будем реагировать», — высказался о ситуации Баканов.