Глава «Роскосмоса» высказался о замене кандидатуры на пост директора NASА

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал замену кандидата на пост главы NASA внутренним делом США. Комментируя отзыв кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана, он отметил, что госкорпорация будет выстраивать взаимодействие с тем, кого назначат.
«Никак не оцениваем, это внутреннее дело США, кого назначат, с тем и будем работать… Отозвали и отозвали. Значит будет глава NASA, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем — и дальше будем реагировать», — высказался о ситуации Баканов.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что заменит кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, который является близким союзником предпринимателя Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Американские СМИ писали, что причиной отзыва кандидатуры Айзекмана стали его пожертвования видным демократическим деятелям.
Ранее Трамп заявил, что объявит нового кандидата на пост директора NASA в ближайшее время.