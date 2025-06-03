Помощник Зеленского Ермак отправился в США

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак направляется в США. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Согласно данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightaware, самолет с бортовым номером UR-ABA, связанный с украинским руководством, уже находится в воздушном пространстве США. Однако точной информации о составе делегации пока нет.
Как говорят данные FlightAware, борт украинского лидера Владимира Зеленского вечером в понедельник, 2 июня, вылетел из польского аэропорта Ясенка в Ирландию, где остановился на несколько часов. После этого воздушное судно направилось в сторону базы Эндрюс американских ВВС.
Накануне правительство Украины засекретило два дополнительных соглашения к договору о природных ресурсах с США. В Минэкономики страны назвали эти соглашения «коммерческой тайной», указав на «конфиденциальность».