Помощник Зеленского Ермак отправился в США

Как говорят данные FlightAware, борт украинского лидера Владимира Зеленского вечером в понедельник, 2 июня, вылетел из польского аэропорта Ясенка в Ирландию, где остановился на несколько часов. После этого воздушное судно направилось в сторону базы Эндрюс американских ВВС.