NYT узнала, о чем задумались в НАТО после атаки дронов ВСУ на аэродромы

Речь идет об атаке 1 июня. Тогда украинские военные при помощи FPV-дронов атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате атак загорелось несколько единиц авиатехники, сообщало Минобороны. Жертв среди военных и гражданских нет.
Аналитик программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт полагает, что Вашингтон приходит к осознанию угроз, которые беспилотники представляют для американских военных баз. «Когда речь идет о крупных военных базах, на взлетно-посадочных полосах которых размещено много самолетов, опыт украинской атаки показывает, что такой удар может быть нанесен в любой момент. На данный момент маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от таких угроз», — сказал он.
Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по беспилотным летательным аппаратам из Корнелльского университета, заявил, что западные державы особенно уязвимы на многочисленных военных базах, которые у них есть в других странах, например, на небольших пунктах дислокации на Ближнем Востоке и в Африке, где из-за различных экстремистских группировок и других условий на местности практически невозможно обеспечить стандартную защиту.
В качестве примера NYT напоминает об атаке беспилотника на военную базу США, которая расположена на северо-востоке Иордании, в январе 2024 года. В результате удара погибли трое американских военнослужащих, еще 25 человек получили ранения.
Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что украинские атаки на российские аэродромы должны, по крайней мере, заставить администрацию президента Дональда Трампа пересмотреть свои планы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». С ним согласен и бывший офицер армии США Александр Виндман. Он добавил, что $175 млрд, которые Трамп хочет потратить на проект ПРО, «являются нецелевым использованием ресурсов», поскольку система не защитит Соединенные Штаты от тех типов беспилотников, которые в том числе применяла Украина.
О намерении создать многоуровневую систему противоракетной обороны «Золотой купол» США объявили в мае. Предполагается, что система будет полностью защищать материковую часть Америки от всевозможных видов ракет: баллистических, крылатых или гиперзвуковых. По словам Трампа, в систему войдут локаторы и перехватчики космического базирования.