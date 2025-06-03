NYT узнала, о чем задумались в НАТО после атаки дронов ВСУ на аэродромы

Аналитик программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт полагает, что Вашингтон приходит к осознанию угроз, которые беспилотники представляют для американских военных баз. «Когда речь идет о крупных военных базах, на взлетно-посадочных полосах которых размещено много самолетов, опыт украинской атаки показывает, что такой удар может быть нанесен в любой момент. На данный момент маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от таких угроз», — сказал он.