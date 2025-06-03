Трамп обрадовался новому президенту Польши

Накануне Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал 50,89% голосов. Его соперник от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,11%. В России против Навроцкого возбуждено уголовное дело, и он включен в список разыскиваемых лиц. Кроме того, Навроцкий открыто заявляет о недопустимости членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Помимо этого, он выступает за ужесточение условий пребывания для граждан Украины, находящихся на территории Польши.