«Подразделение “Мадьяра” было [в Троицком]. Само по себе подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых», — сказал офицер ТАCC.
По его словам, группировка «Мадьяра» здесь была крупная. Оборона населённого пункта строилась в основном на беспилотной авиации.
В начале мая Минобороны РФ объявило об освобождении Троицкого в Донецкой Народной Республике. Это открывает Армии России подступы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Там в расход уже пошёл элитный украинский специальный батальон «Птахи Мадьяра». Далее Киев прислал туда женскую группу штурмовиков полка «Скала», которая также была разбита. Теперь они гонят под Красноармейск новые подкрепления.