В начале мая Минобороны РФ объявило об освобождении Троицкого в Донецкой Народной Республике. Это открывает Армии России подступы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Там в расход уже пошёл элитный украинский специальный батальон «Птахи Мадьяра». Далее Киев прислал туда женскую группу штурмовиков полка «Скала», которая также была разбита. Теперь они гонят под Красноармейск новые подкрепления.