Politico: США выводят Гренландию из юрисдикции Европейского командования

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент Дональд Трамп привержен идее присоединения Гренландии к США. О возможной покупке острова он говорил еще во время своего первого срока. В апреле 2025 года газета The New York Times сообщила, что Совет нацбезопасности Белого дома направил в ведомства инструкции по реализации плана по присоединению Гренландии к Штатам.