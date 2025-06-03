Politico: США выводят Гренландию из юрисдикции Европейского командования

Северное командование отвечает за защиту территории США и контроль материковых границ. Оно также контролирует вопросы противовоздушной обороны. Смена юрисдикции позволит Пентагону расположить на территории Гренландии больше радарных систем программы «Золотой купол» и тщательнее интегрировать остров в планы американо-канадской региональной обороны, указывает Politico.
Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент Дональд Трамп привержен идее присоединения Гренландии к США. О возможной покупке острова он говорил еще во время своего первого срока. В апреле 2025 года газета The New York Times сообщила, что Совет нацбезопасности Белого дома направил в ведомства инструкции по реализации плана по присоединению Гренландии к Штатам.
«Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю, — говорил Трамп в интервью телеканалу NBC в прошлом месяце. — Нам очень нужна Гренландия».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита на космическую базу Питуффик, расположенную на западном берегу Гренландии, призвал народ острова заключить сделку с Вашингтоном и подчеркнул, что для них будет лучше находиться под защитой Соединенных Штатов.