Белый дом: Трамп требует прекратить военные действия после ударов дронов по РФ

После ударов украинских FPV-дронов по аэродромам в регионах России президент США Дональд Трамп дал понять, что конфликт должен быть завершен как можно скорее, заявили в Белом доме. Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации утверждают, что Вашингтон не предупреждали о спецоперации СБУ, в ходе которой дроны вылетели из фур и атаковали стратегические объекты РФ. Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что терпению Трампа в отношении конфликта на Украине «пришел конец».