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Медведев гарантировал возмездие всем, кто его ждет

Медведев обратился ко всем, кто «переживает и ждет возмездия», отметив, что оно неизбежно. Переговоры в Стамбуле, по его словам, нужны для скорейшей победы российской армии.

Источник: РИА "Новости"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявил, что «возмездие неизбежно». С этим заявлением он выступил на фоне атаки дронов ВСУ на российские аэродромы, произошедшей 1 июня.

«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев в телеграм-канале.

Медведев заявил, что переговоры в Стамбуле были нужны «не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях», а для скорейшей победы российской армии и «полного уничтожения неонацистской власти». Именно в этом, по его словам, заключается цель представленного на переговорах российского меморандума.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Впервые за три года российская и украинская делегации встретились 16 мая. На второй встрече Москва передала Киеву меморандум с условиями долгосрочного перемирия и предложила прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, говорил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

Украина передала России свой вариант меморандума в конце мая, однако предложения Киева по урегулированию стали известны накануне переговоров в Стамбуле. Согласно документу, который опубликовало Reuters, прежде всего Украина предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море.

За день до переговоров Украина при помощи FPV-дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах в результате атак загорелось несколько единиц авиатехники, сообщало Минобороны. Жертв среди военных и гражданских нет. В Кремле ранее отмечали, что атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта.