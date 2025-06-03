Медведев гарантировал возмездие всем, кто его ждет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявил, что «возмездие неизбежно». С этим заявлением он выступил на фоне атаки дронов ВСУ на российские аэродромы, произошедшей 1 июня.
«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев в телеграм-канале.
Медведев заявил, что переговоры в Стамбуле были нужны «не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях», а для скорейшей победы российской армии и «полного уничтожения неонацистской власти». Именно в этом, по его словам, заключается цель представленного на переговорах российского меморандума.
Новый раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Впервые за три года российская и украинская делегации встретились 16 мая. На второй встрече Москва передала Киеву меморандум с условиями долгосрочного перемирия и предложила прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, говорил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
Украина передала России свой вариант меморандума в конце мая, однако предложения Киева по урегулированию стали известны накануне переговоров в Стамбуле. Согласно документу, который опубликовало Reuters, прежде всего Украина предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море.
За день до переговоров Украина при помощи FPV-дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах в результате атак загорелось несколько единиц авиатехники, сообщало Минобороны. Жертв среди военных и гражданских нет. В Кремле ранее отмечали, что атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта.