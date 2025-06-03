Медведев гарантировал возмездие всем, кто его ждет

За день до переговоров Украина при помощи FPV-дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах в результате атак загорелось несколько единиц авиатехники, сообщало Минобороны. Жертв среди военных и гражданских нет. В Кремле ранее отмечали, что атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта.