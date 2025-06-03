Чем закончился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

— За два часа до начала переговоров украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании: им дали указания, что говорить, а чего нет, — говорит политолог, эксперт Института США и Канады Евгений Мезенцев. — Многие не зря обратили внимание: украинская делегация была в камуфляже. Да, глупо: Стамбул — не передовая на фронте. Но они подчеркивали, что страна воюет и прекращать не собирается.