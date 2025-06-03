Чем закончился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

2 июня в Стамбуле прошлая вторая встреча делегаций России и Украины.
Украинцы, как у них водится, начали с опоздания. Встреча началась в14:45 по московскому времени вместо 13:00.
— За два часа до начала переговоров украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании: им дали указания, что говорить, а чего нет, — говорит политолог, эксперт Института США и Канады Евгений Мезенцев. — Многие не зря обратили внимание: украинская делегация была в камуфляже. Да, глупо: Стамбул — не передовая на фронте. Но они подчеркивали, что страна воюет и прекращать не собирается.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны Рустем Умеров. Стороны отказались от рукопожатия, но переговоры шли на русском языке.
— Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Мы договорились только об обмене пленными, — рассказал после встречи Умеров.
Украина в центр переговоров поставила «возвращение украинских детей». Это большей частью дети, которых родители переправили к родственникам в Россию, в безопасное место. Иногда это сироты, которых спасли от военных действий.
«Трамп превыше всего»: почему США не смогут выйти из переговоров по Украине.
— Не устраивайте спектакль для бездетных европейских старух! — попросил украинских коллег Мединский.
А уже после переговоров добавил:
— Украина передала нам список из 339 фамилий детей, которых требует вернуть. Все дети из списка Украины были спасены из зоны боевых действий, а не похищены! По каждому из них будет идти работа. Россия всегда отдавала детей родителям, если они просили.
Также стороны обменялись вариантами меморандумов — как бы они хотели идти к миру. Украина захотела безусловного прекращения огня на 30 дней, обмена пленными «всех на всех», отказа от нейтралитета, личной встречи лидеров.
— Вряд ли Россия будет менять пленных по формуле «всех на всех», потому что у нас их намного больше, — считает член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин.
Стамбул по старому сценарию: завершат ли переговоры украинский кризис.
Отказ от нейтралитета — это вступление в НАТО. Это тоже не подходит. Встреча лидеров — тоже вряд ли: пока банально не о чем говорить. Главное из того, что предложила Россия, — вывод войск с наших новых территорий. Ответ Украины очевиден — не согласится.
Россия и Украина договорились об обмене пленными.
Наша страна в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военных. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «всех на всех». По этой формуле обменяют и молодых, до 25 лет, солдат. Также Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших.
Следующий раунд переговоров Украина просит провести до конца июня.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Марков, директор Института политических исследований:
— В плане обмена пленными и телами погибших Россия много Украине уступила. Главное — не менять «всех на всех» — иначе Зеленский получит новых солдат на передовой, а мы — мало кого. Украине нельзя отдавать детей-сирот. Если их отдать Зеленскому, из них сделают террористов — чтобы отомстить родителям, которые чаще всего пророссийские.