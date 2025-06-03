Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России

«Будем активно работать над важными для Украины вопросами. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, ужесточении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Грэма. Также обсудим соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали», — написал Ермак.
Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.
Ермак после переговоров в Стамбуле и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта призвал к введению новых санкций против РФ.