Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России

«Будем активно работать над важными для Украины вопросами. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, ужесточении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Грэма. Также обсудим соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали», — написал Ермак.