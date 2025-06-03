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Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Будем активно работать над важными для Украины вопросами. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, ужесточении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Грэма. Также обсудим соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали», — написал Ермак.

Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.

Ермак после переговоров в Стамбуле и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта призвал к введению новых санкций против РФ.