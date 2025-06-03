В Нидерландах из-за миграционной политики рухнуло правительство

«Должен быть создан новый мандат, чтобы, как мы надеемся, могло быть национальное правительство, которое действительно решало проблемы таким образом, чтобы проявлять солидарность, таким образом, чтобы каждый мог принять участие. На данный момент вы видите только ссоры, раскол и паралич. Мы не можем себе этого позволить», — приводит его слова Der Telegraaf.