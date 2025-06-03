В Нидерландах из-за миграционной политики рухнуло правительство

Нидерландская правопопулистская «Партия за свободу» (PVV) покидает правящую коалицию, что приводит к краху правительства и необходимости досрочных выборов.
Основатель и лидер PVV Герт Вилдерс объявил о выводе партии из коалиции в X. Также из правительства уйдут члены его партии — пять министров и четыре госсекретаря, сообщает Der Telegraaf.
Поводом стал отказ союзников по коалиции поддержать планы ужесточения миграционного законодательства. Они включали закрытие границ для ищущих убежища, временное прекращение воссоединения семей и возвращение тех, кто запрашивал убежище, в Нидерландах, в Сирию.
«Мы ничего не могли с этим поделать. Я обещал избирателям самую строгую политику предоставления убежища, но вам этого не предоставили», — написал Вилдерс в X.
После этого индекс AEX, который отслеживает акции 25 крупнейших компаний, котирующихся на Euronext Amsterdam, упал на 0,5%, прежде чем компенсировать часть потерь, отмечает Bloomberg.
Решение Вилдерса автоматически запускает новое голосование, которое в противном случае было бы проведено в 2027 году. Однако нидерландские политики допускают формирование кабинета меньшинства. Так, лидер входящего в правящую коалицию Фермерско-гражданского движения (ВВВ) Кэролайн ван дер Плас считает, что один из возможных вариантов заключается в том, что «другие партии пытаются работать вместе, а не проводить выборы».
«Для меня коалиция готова», — сказала она, подчеркнув, что зла на Вилдерса, поскольку он «ставит себя на первое место» и «преподносит Нидерланды левым на блюдечке с голубой каемочкой».
PVV победила на выборах в палату представителей Нидерландов в ноябре 2023 года, получив 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мандатов. PVV создала коалицию с занявшими третье, четвертое и пятое места соответственно праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD, 24 места), правоцентристским «Новым социальным контрактом» (NSC, 20 мандатов) и Фермерско-гражданским движением (ВВВ, 7 мест).
Коалиционное соглашение, в частности, включало ужесточение миграционной политики. Так, правительство Нидерландов планировало отменить разрешение на бессрочное убежище, ввести более строгие требования при предоставлении ВНЖ, а также депортировать беженцев, чьи заявления на предоставление убежища будут отклонены, в том числе с помощью принудительных мер.
Это противоречило общей миграционной политике Евросоюза, поэтому предполагалось, что Нидерланды обратятся к Еврокомиссии за разрешением на отказ от нее.
Оппозиция в Нидерландах положительно восприняла крах правящей коалиции. Лидер альянса «Зеленых» и Партии труда Франс Тиммерманс выступает за проведение досрочных выборов и говорит об «облегчении».
«Должен быть создан новый мандат, чтобы, как мы надеемся, могло быть национальное правительство, которое действительно решало проблемы таким образом, чтобы проявлять солидарность, таким образом, чтобы каждый мог принять участие. На данный момент вы видите только ссоры, раскол и паралич. Мы не можем себе этого позволить», — приводит его слова Der Telegraaf.
На 13:30 по местному времени (14:30 мск) запланировано заседание кабинета министров, где будут обсуждаться дальнейшие шаги после выхода PVV из коалиции, сообщает издание.