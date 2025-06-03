Bloomberg допустило международную изоляцию Израиля из-за действий в Газе

Профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло 27 мая заявил, что возможное перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не приведет к тому, что государство вернется к мирному существованию. По мнению эксперта, ХАМАС, соглашаясь на перемирие, пытается показать, что является организацией, которой не чужд гуманизм.