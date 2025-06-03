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Bloomberg допустило международную изоляцию Израиля из-за действий в Газе

Широкомасштабная наземная операция Израиля в секторе Газа побуждает европейских лидеров критиковать премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и пересматривать свои подходы к вооружению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 3 июня сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«Некоторые из самых преданных сторонников Израиля в Европе всё чаще выступают против войны в Газе, а ряд стран, включая Германию, рассматривают возможность ограничения торговли и продажи оружия [Израилю]», — говорится в материале.

Отмечается, что ряд стран Европы — среди них Великобритания, Франция, Нидерланды и ФРГ — начали рассматривать шаги против Израиля, которые помогли бы «положить конец 20-месячному конфликту».

При этом «гнев Германии» по отношению к правительству Нетаньяху усилился после того, как ЦАХАЛ активизировала военные операции в Газе и продолжила блокировать помощь палестинцам, пишет издание.

По мнению авторов статьи, международное осуждение символизирует перемены в Европе и растущую изоляцию Израиля. Всё больше стран призывают Евросоюза (ЕС) принять санкции против еврейского государства, уточняет Bloomberg.

ЦАХАЛ 18 мая объявила о начале широкомасштабной наземной операции на севере и юге сектора Газа. Тогда сообщалось, что израильская армия уже ликвидировала десятки бойцов движения и планирует «действовать против террористических организаций в секторе Газа» с целью защиты местных жителей.

Профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло 27 мая заявил, что возможное перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не приведет к тому, что государство вернется к мирному существованию. По мнению эксперта, ХАМАС, соглашаясь на перемирие, пытается показать, что является организацией, которой не чужд гуманизм.