Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC сообщил о растущем разочаровании Трампа в переговорах Москвы и Киева

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования между Россией и Украиной, он отстраняется от процесса, сообщает ABC со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Американские чиновники рассказали телеканалу, что разочарованы, но не удивлены внушительным списком требований, которые выдвинула Россия во время второго раунда переговоров в Стамбуле, прошедшего 2 июня. По мнению Киева и сотрудников президентской администрации, некоторые пункты плана не способствуют урегулированию.

Власти США неоднократно предупреждали, что могут прекратить свои посреднические усилия, если не увидят прогресса. По сведениям Financial Times, украинские и европейские власти опасаются такого развития событий.

«Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком», — отметил в начале июня американский посол в Турции Том Барак. По мнению дипломата, Турция, которая играет ключевую роль в процессе урегулирования, контактируя с обеими сторонами конфликта, может помочь «сузить круг вопросов, которые нам нужны, чтобы найти разумное решение для всех заинтересованных сторон».

Материал дополняется.