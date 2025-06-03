ABC сообщил о растущем разочаровании Трампа в переговорах Москвы и Киева

«Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком», — отметил в начале июня американский посол в Турции Том Барак. По мнению дипломата, Турция, которая играет ключевую роль в процессе урегулирования, контактируя с обеими сторонами конфликта, может помочь «сузить круг вопросов, которые нам нужны, чтобы найти разумное решение для всех заинтересованных сторон».