ABC сообщил о растущем разочаровании Трампа в переговорах Москвы и Киева

Американские чиновники рассказали телеканалу, что разочарованы, но не удивлены внушительным списком требований, которые выдвинула Россия во время второго раунда переговоров в Стамбуле, прошедшего 2 июня. По мнению Киева и сотрудников президентской администрации, некоторые пункты плана не способствуют урегулированию.
Власти США неоднократно предупреждали, что могут прекратить свои посреднические усилия, если не увидят прогресса. По сведениям Financial Times, украинские и европейские власти опасаются такого развития событий.
«Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком», — отметил в начале июня американский посол в Турции Том Барак. По мнению дипломата, Турция, которая играет ключевую роль в процессе урегулирования, контактируя с обеими сторонами конфликта, может помочь «сузить круг вопросов, которые нам нужны, чтобы найти разумное решение для всех заинтересованных сторон».
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