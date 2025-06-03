Кремль призвал не ждать «сиюминутных» решений от переговоров в Стамбуле

В то же время, отметил он, на встрече были достигнуты важные договоренности. «Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум [о мирном урегулировании], который был передан», — сказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).