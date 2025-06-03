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Кремль призвал не ждать «сиюминутных» решений от переговоров в Стамбуле

Ожидать «сиюминутных» решений и прорывов от второго раунда прямых переговоров российской и украинской сторон было бы «неверно», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

В то же время, отметил он, на встрече были достигнуты важные договоренности. «Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум [о мирном урегулировании], который был передан», — сказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что российский вариант меморандума нацелен на то, «чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования».

Встреча российской и украинской делегаций прошла 2 июня в Стамбуле, возобновленных 16 мая спустя более трех лет. Москва и Киев обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании. Российский вариант документа включает возможные пути достижения 30-дневного прекращения огня. Киев взял время на изучение документа.

Кроме того, стороны договорились о крупнейшем с начала боев обмене пленными: тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет обменяют в формате «всех на всех». Как уточнил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, каждая из сторон передаст не менее тысячи пленных.

Россия также пообещала в одностороннем порядке передать Украине тела 6 тыс. погибших украинских военных. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обмене телами погибших в формате «6000 на 6000». Обсуждался и вопрос возврата украинских детей.

Материал дополняется.