Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 3 июня: главное

Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне. Состоялось обсуждение. Состоялась де-факто публикация украинского документа, который был нам передан, — он был опубликован еще до того, как сесть за стол переговоров. Позже по нему состоялось первое обсуждение — и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался он абсолютно в закрытом режиме, и до этого никаких утечек не было.