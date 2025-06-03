Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 3 июня: главное

Ожидать прорывов на переговорах в Стамбуле 2 июня было бы неверно, но важные договоренности были достигнуты.
Встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна, такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.
РФ ожидает реакции на переданный Киеву меморандум.
Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования.
Возможные компромиссы со стороны РФ по пунктам меморандума — тема для переговоров, которые не могут быть публичными.
Россия готовила и передавала Украине свой проект меморандума в абсолютно закрытом режиме.
Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне. Состоялось обсуждение. Состоялась де-факто публикация украинского документа, который был нам передан, — он был опубликован еще до того, как сесть за стол переговоров. Позже по нему состоялось первое обсуждение — и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался он абсолютно в закрытом режиме, и до этого никаких утечек не было.
Заявление Владимира Зеленского с оскорблениями в адрес российской делегации — неловкое и неудачное.
Это не соответствует переговорному духу.
Контакты Путина и Трампа пока не запланированы, но при необходимости их оперативно организуют.
Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены.
Владимир Путин получал информацию о воскресных атаках Украины на РФ в режиме онлайн.
Кремль назвал итоги выборов в Польше внутренним делом этой страны.
Иран не вынашивает планов по обладанию ядерным оружием. Страны имеют право на использование мирной атомной энергии.
РФ всецело поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы.
Организовать телефонный разговор Путина и Эрдогана возможно по необходимости, но на ближайшие дни таких планов нет.
3 июня Владимир Путин проведет встречу с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым. Другие встречи и совещания президента будут носить не публичный характер.