Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios

«Администрации Трампа не терпится перенести свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе», — пишет портал.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина при администрации Трампа перестала находиться в списке приоритетов США — она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что украинский конфликт отвлекает внимание США и других стран Запада от потенциально более серьёзного противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.