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Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет как можно быстрее сместить свое внимание с Украины на другие стратегические приоритеты, в частности, на Тихоокеанский регион, сообщает портал Axios.

Источник: AP 2024

«Администрации Трампа не терпится перенести свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе», — пишет портал.

Ранее журнал Economist сообщал, что Украина при администрации Трампа перестала находиться в списке приоритетов США — она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что украинский конфликт отвлекает внимание США и других стран Запада от потенциально более серьёзного противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.