Что пишут зарубежные СМИ о втором раунде прямых переговоров между Россией и Украиной

Переговоры сторон в Стамбуле длились около часа, после чего представители обеих делегаций выступили с заявлениями.
Обе стороны подтвердили, что итогом встречи стали договоренности по гуманитарным вопросам. В ближайшее время состоится очередной масштабный обмен военнопленными по формуле «всех на всех». В этот раз речь идет об обмене двух категорий: пленных в возрасте от 18 до 25 лет, а также тяжелобольных и тяжелораненых. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, этот обмен — «гуманитарный жест» со стороны России. По его словам, он может стать «самым крупномасштабным» с начала конфликта: под обмен могут попасть свыше 1000 человек. Стороны намерены создать комиссию, чтобы на регулярной основе без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами.
Также они договорились об обмене телами погибших военных. Как утверждает глава украинской делегации Рустем Умеров, речь идет об обмене 6000 тел с каждой стороны. Однако Мединский заявил, что на следующей неделе Россия «в одностороннем порядке» передаст Украине 6000 «тел погибших украинских солдат и офицеров», чтобы их могли «по-человечески похоронить».
Кроме того, украинская делегация предложила провести следующую встречу в конце июня, когда она изучит условия российского меморандума.
The New York Times
Мирные переговоры последних недель, первые с начала конфликта в 2022 году, были омрачены политической театральностью. Украина и Россия пытались установить темп и условия переговоров, не раздражая при этом Белый дом, который пригрозил выйти из переговоров.
NPR
Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров после резкой эскалации боевых действий в минувшие выходные. Ожидания от встречи были невысоки. Обе стороны пообещали представить письменные предложения по будущему мирному соглашению, но обмен соглашениями прошел негладко.
ВВС*
Когда переговоры завершились, перед Чираганом начался хаос. Украинская делегация не хотела видеть на своем брифинге многочисленных представителей российских СМИ и в давке пыталась отделить их от остальных журналистов с помощью специальных стикеров. Безуспешно.
Xinhua («Синьхуа»)
Последний раунд мирных переговоров между Украиной и Россией завершился, по словам официальных лиц, позитивно, особенно в гуманитарных вопросах. Официальный представитель МИД Турции Ончу Кеджели подтвердил, что переговоры, проходившие за закрытыми дверями, «не закончились негативно».
ABC News
Возобновившиеся в понедельник прямые переговоры России и Украины пока не привели ни к мирному соглашению, ни даже к устойчивому прекращению огня, несмотря на давление администрации Трампа на обе стороны.
CNN
Второй раунд мирных переговоров между Россией и Украиной завершился быстро, без существенного прорыва. Заявления двух групп делегаций свидетельствовали о том, что мало что было достигнуто для преодоления разрыва между их позициями, особенно в вопросе прекращения огня.
Reuters
Россия приехала на переговоры с максималистскими требованиями, выдвигавшимися Кремлем на протяжении всего конфликта. Они были категорически отвергнуты Киевом.
CBC
Воскресная атака украинских беспилотников на российские аэродромы должна была стать четким сигналом Москве. Украина, возможно, и настаивает на прекращении огня, но она не готова капитулировать перед требованиями России. Хотя переговоры в понедельник завершились всего через час, украинцы полагают, что Киев уже направил свое послание.
Forbes
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепной завершившуюся встречу в Стамбуле и призвал к проведению саммита с участием Путина, Зеленского и Трампа, хотя до сих пор посреднические усилия США привели к незначительному прогрессу.
The Hindu
Дональд Трамп «открыт» для встречи со своими российским и украинским коллегами, заявил Белый дом после того, как в понедельник сторонам конфликта не удалось договориться о труднодостижимом прекращении огня.
The Wall Street Journal
Россия и Украина «разжигают войну», пытаясь показать Трампу, что они хотят мира. Переговоры в Стамбуле продлились менее часа, и на данный момент прекращение боевых действий кажется недостижимым.
The Print
Несмотря на то что атмосфера на переговорах была сдержанной, а диалог сторон коротким, Украина заявила, что на повестке дня стоит еще один раунд переговоров.
Sky News
Мирные переговоры между Россией и Украиной будут идти по кругу, пока США не займут более активную позицию.
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