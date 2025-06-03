Что пишут зарубежные СМИ о втором раунде прямых переговоров между Россией и Украиной

Обе стороны подтвердили, что итогом встречи стали договоренности по гуманитарным вопросам. В ближайшее время состоится очередной масштабный обмен военнопленными по формуле «всех на всех». В этот раз речь идет об обмене двух категорий: пленных в возрасте от 18 до 25 лет, а также тяжелобольных и тяжелораненых. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, этот обмен — «гуманитарный жест» со стороны России. По его словам, он может стать «самым крупномасштабным» с начала конфликта: под обмен могут попасть свыше 1000 человек. Стороны намерены создать комиссию, чтобы на регулярной основе без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами.