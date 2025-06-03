Депутата ЕП собираются исключить из фракции за визит в РФ, сообщил Euractiv

Картайзер в интервью РИА Новости предположил, что за визит в Россию его могут исключить из фракции «Европейских консерваторов и реформистов». Ранее сопредседатель фракции в Европарламенте (ЕП) «Европейская группа консерваторов и реформистов» (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.