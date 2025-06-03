Депутата ЕП собираются исключить из фракции за визит в РФ, сообщил Euractiv

Картайзер в интервью РИА Новости предположил, что за визит в Россию его могут исключить из фракции «Европейских консерваторов и реформистов». Ранее сопредседатель фракции в Европарламенте (ЕП) «Европейская группа консерваторов и реформистов» (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.
«Поездка Картайзера в Россию… была последней каплей для… ECR… которая исключит его в среду», — говорится в публикации.
При этом депутат считает успехом подобное развитие событий. По словам Картайзера, в Москве он встретился в вежливыми и хорошо проинформированными политиками.
По данным издания, депутат уже получил предложение присоединиться к другой политической группе в ЕП. Впрочем, он не уточнил, о какой группе идет речь.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.