Экс-глава оппозиционной партии Ли Чжэ Мён лидирует на выборах в Южной Корее

По данным телеканала, в опросе на выходе из 325 избирательных участков после голосования приняли участие примерно 80 тыс. человек по всей стране, уровень погрешности составляет 0,8%. Совместное исследование по заказу телеканалов KBS, MBC и SBS провели компании Hankook Research, Korea Research и Ipsos.