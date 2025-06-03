Экс-глава оппозиционной партии Ли Чжэ Мён лидирует на выборах в Южной Корее

Согласно прогнозам социологов, Ли Чжэ Мён может набрать 51,7% голосов, его основной конкурент Ким Мун Су (от правящей партии «Гражданская сила») — 39,3%. Кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок может получить 7,7% голосов.
По данным телеканала, в опросе на выходе из 325 избирательных участков после голосования приняли участие примерно 80 тыс. человек по всей стране, уровень погрешности составляет 0,8%. Совместное исследование по заказу телеканалов KBS, MBC и SBS провели компании Hankook Research, Korea Research и Ipsos.
По данным опроса, проведенного по заказу телекомпании JTBC, также лидирует Ли Чжэ Мён: 50,6% опрошенных сказали, что проголосовали на него. За Ким Мун Су — 39,4%, за Ли Чжун Сока — 7,9%.
Согласно результатам последних социологических исследований, опубликованных до 3 июня, Ли Чжэ Мён опережал Ким Мун Су примерно на 10 процентных пунктов.