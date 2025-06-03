Премьер Литвы усомнился в словах Зеленского об «угрозе» со стороны России

«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — подчеркнул он.