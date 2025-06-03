Nikkei: Япония может сотрудничать с США в разработке системы ПРО «Золотой купол»

20 мая Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО «Золотой купол». Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет. Как отмечал американский лидер, планируется «по-настоящему завершить работу, которую 40 лет назад начал [40-й] президент [США Рональд] Рейган, и навсегда покончить с ракетной угрозой для Америки», а «процент успеха близок к 100%, что просто невероятно». Трамп имел в виду Стратегическую оборонную инициативу времен Рейгана. Эта программа, известная также как «звездные войны», поглотила порядка $30 млрд из федерального бюджета США и была в конце концов свернута.