Nikkei: Япония может сотрудничать с США в разработке системы ПРО «Золотой купол»

По ее сведениям, эту тему японский премьер-министр Сигэру Исиба обсуждал с Трампом по телефону в мае. Как ожидается, сотрудничество может коснуться исследований в области передовых технологий перехвата, а также разработки соответствующего оборудования. Конкретно речь идет об искусственном интеллекте и квантовых вычислениях, которые могут применяться для обнаружения и отслеживания ракет.
Участие Японии в «Золотом куполе», как отмечает Nikkei, может стать «козырем» для Токио в переговорах с США по таможенным пошлинам, поскольку сотрудничество в сфере оборонного оборудования является одним из факторов, затрагиваемых в ходе переговоров. Таким образом, пишет газета, Япония как союзник США сможет продемонстрировать свой вклад в безопасность и добиться уступок со стороны Трампа.
Укрепление системы ПРО США будет «способствовать безопасности в Восточной Азии», пишет газета, отмечая, что Япония «подвергается угрозам», как и Соединенные Штаты. В качестве таких угроз приводятся Китай и РФ, которые разрабатывают способные летать по изменяемой траектории гиперзвуковые ракеты, а также КНДР, неоднократно проводившая испытания межконтинентальных баллистических ракет.
20 мая Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО «Золотой купол». Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет. Как отмечал американский лидер, планируется «по-настоящему завершить работу, которую 40 лет назад начал [40-й] президент [США Рональд] Рейган, и навсегда покончить с ракетной угрозой для Америки», а «процент успеха близок к 100%, что просто невероятно». Трамп имел в виду Стратегическую оборонную инициативу времен Рейгана. Эта программа, известная также как «звездные войны», поглотила порядка $30 млрд из федерального бюджета США и была в конце концов свернута.