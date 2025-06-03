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СМИ: США сохранят в Сирии лишь одну из восьми военных баз

Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в Сирии, чтобы в итоге закрыть там все свои базы, кроме одной. Об этом в интервью турецкой телекомпании NTV сообщил посол США в Турции и спецпосланник президента по Сирии Томас Баррак.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы перешли от восьми баз к пяти, а затем к трем. В конечном итоге останется только одна», — цитирует его слова Arab News. Баррак также подчеркнул, что политика США в отношении Сирии, которая проводилась «последние 100 лет», изменится.

В апреле Пентагон объявил, что в ближайшие месяцы США вдвое сократят численность своих войск в Сирии, до менее чем 1000 человек. По данным Fox News, к 1 июня США уже вывели 500 военнослужащих из 2200, находившихся ранее в Сирии, и закрыли две базы. Как минимум одна американская военная база — «Ефрат» — была передана курдским «Сирийским демократическим силам», пишет Fox.

Как уточняет издание, на подконтрольной курдам сирийской территории с 2015 по 2018 год были созданы девять американских военных баз и три аванпоста. Они были расположены в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также в пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф.