СМИ: США сохранят в Сирии лишь одну из восьми военных баз

В апреле Пентагон объявил, что в ближайшие месяцы США вдвое сократят численность своих войск в Сирии, до менее чем 1000 человек. По данным Fox News, к 1 июня США уже вывели 500 военнослужащих из 2200, находившихся ранее в Сирии, и закрыли две базы. Как минимум одна американская военная база — «Ефрат» — была передана курдским «Сирийским демократическим силам», пишет Fox.