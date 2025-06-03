Песков назвал неловкими и неудачными слова Зеленского о переговорной группе РФ

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам встречи стороны договорились провести обмен пленными по формуле «6000 на 6000». Также Россия передала Украине меморандум по урегулированию, в котором изложены варианты прекращения огня и достижения долгосрочного мира.