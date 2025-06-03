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Песков назвал неловкими и неудачными слова Зеленского о переговорной группе РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес делегации Москвы в Стамбуле. Он отметил неудачность слов Зеленского.

Источник: РИА "Новости"

«Это неловкое, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу», — заявил представитель Кремля в ходе пресс-колла. Накануне Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «идиотами» из-за предложения прекратить огонь на два-три дня, чтобы собрать тела погибших.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам встречи стороны договорились провести обмен пленными по формуле «6000 на 6000». Также Россия передала Украине меморандум по урегулированию, в котором изложены варианты прекращения огня и достижения долгосрочного мира.