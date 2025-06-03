Bloomberg: Британия рассчитывает на усиление своей «ядерной роли» в Европе

Переговоры с США об усилении роли Британии в силах ядерного сдерживания НАТО являются одной из ключевых рекомендаций в стратегическом оборонном докладе, который был опубликован в понедельник. В нем подчеркивается, что Британия «имеет все возможности» для того, чтобы взять на себя более активную роль в обеспечении сдерживания в Евроатлантике.