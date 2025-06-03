Bloomberg: Британия рассчитывает на усиление своей «ядерной роли» в Европе

Согласно статье, в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он «на 100% привержен» британскому ядерному сдерживанию и его будущему потенциалу.
Есть ощущение, что баланс между Европой и США должен быть пересмотрен, и на Европу должно быть возложено большее бремя. Они (в США) правы. Мы все должны активизировать свои усилия.
Переговоры с США об усилении роли Британии в силах ядерного сдерживания НАТО являются одной из ключевых рекомендаций в стратегическом оборонном докладе, который был опубликован в понедельник. В нем подчеркивается, что Британия «имеет все возможности» для того, чтобы взять на себя более активную роль в обеспечении сдерживания в Евроатлантике.
После того как Вашингтон призвал европейские страны вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности, в Европе решили переосмыслить и свой подход к ядерному оружию.
Это делается для того, чтобы компенсировать риски, связанные с отстраненностью США.
Хотя в данный момент в Британии и Европе не опасаются, что США откажутся от своих ядерных обязательств перед континентом, британское правительство изучает новые возможности в этой сфере, такие как истребители, способные использовать тактическое ядерное оружие. А в марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет переговоры с европейскими союзниками о расширении ядерного зонтика Франции над континентом.
Единственными ядерными державами среди европейских членов НАТО являются Великобритания и Франция, причем только Великобритания сейчас уполномочена задействовать свой ядерный потенциал для обороны НАТО. Но ее нынешний ядерный потенциал, как напоминает издание, ограничен ядерными боеголовками, которые можно запускать с подводных лодок.