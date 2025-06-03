НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg

По словам источников, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг.
Как утверждают источники, наращиванием сил ПВО альянс стремится восполнить ключевой пробел в ответ на угрозу якобы существующей «российской агрессии».
Неназванный чиновник НАТО отметил, что за последние три десятилетия альянс сократил такие системы в Европе, поскольку его внимание сместилось за пределы сферы холодной войны и сосредоточилось на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.