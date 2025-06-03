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НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НАТО просит европейские страны-члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

По словам источников, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг.

Как утверждают источники, наращиванием сил ПВО альянс стремится восполнить ключевой пробел в ответ на угрозу якобы существующей «российской агрессии».

Неназванный чиновник НАТО отметил, что за последние три десятилетия альянс сократил такие системы в Европе, поскольку его внимание сместилось за пределы сферы холодной войны и сосредоточилось на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.