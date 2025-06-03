Правительство Нидерландов уходит в отставку

Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
«С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента — ред.) недостаточно поддержки для этого правительства», — объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.
Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV.
«Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного», — добавил Схоф.