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Правительство Нидерландов уходит в отставку

ГААГА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.

Источник: © РИА Новости

Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.

«С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента — ред.) недостаточно поддержки для этого правительства», — объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.

Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV.

«Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного», — добавил Схоф.