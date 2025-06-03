Фидан и Рубио обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле прошел 2 июня при участии Хакана Фидана. Турецкий министр заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, а подход обеих сторон, нацеленный на завершение конфликта, «заслуживает одобрения». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле предложил провести в Анкаре и Стамбуле встречу лидеров России, Украины и США.