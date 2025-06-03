Сейсмолог Завьялов призвал туристов не селиться в высокоэтажных отелях в Турции

— Я считаю, что наши туристы, у которых запланирован отдых на турецких курортах в ближайшее время, не должны его отменять. Не стоит в массовом порядке бежать и сдавать билеты. Однако если у российских туристов есть возможность не селиться в высокоэтажных отелях в Турции, то нужно попытаться это сделать, — подчеркнул Завьялов.