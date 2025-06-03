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Сейсмолог Завьялов призвал туристов не селиться в высокоэтажных отелях в Турции

На юге Турции 3 июня произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по московскому времени недалеко от курорта Мармарис. В результате пострадали 69 человек, а также погибла девочка. Стоит ли российским туристам отменить отдых в Турции после землетрясения, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

На юге Турции 3 июня произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по московскому времени недалеко от курорта Мармарис. В результате пострадали 69 человек, а также погибла девочка. Стоит ли российским туристам отменить отдых в Турции после землетрясения, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

По мнению эксперта, все, что могло сотворить землетрясение, оно уже сделало. Значительных разрушений не нанесло, а будут ли после него новые более сильные подземные толчки, неизвестно.

— Я считаю, что наши туристы, у которых запланирован отдых на турецких курортах в ближайшее время, не должны его отменять. Не стоит в массовом порядке бежать и сдавать билеты. Однако если у российских туристов есть возможность не селиться в высокоэтажных отелях в Турции, то нужно попытаться это сделать, — подчеркнул Завьялов.

Чтобы высказать какие-либо оценки вероятности возникновения сильных повторных толчков, по словам сейсмолога, надо находиться на месте событий.

— Либо на одной из турецких сейсмических станций, либо на одной из греческих. Из Москвы этого делать не стоит, — добавил эксперт.

Днем ранее, 2 июня, мощное землетрясение произошло у берегов японского острова Хоккайдо. Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в 03:51 по местному времени. При этом незадолго до начала лета спрос на поездки в Японию снизился из-за распространения предсказаний о мощном землетрясении, появившихся в манге японской писательницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела».