Anadolu: Испания разрабатывает план «технологического и военного отделения» от Израиля

Согласно статье, эти ракетные комплексы предназначались для испанской армии и корпуса морской пехоты.
Кроме того, Министерство обороны Испании отозвало контракт, заключенный в октябре 2023 года с Pap Tecnos, испанской «дочкой» израильской фирмы Rafael Advanced Defense Systems. Он включал приобретение у Израиля 168 пусковых установок, 1680 ракет Spike LR2 и полное материально-техническое обеспечение.
В израильской компании в ответ подчеркнули, что она является единственным технически квалифицированным поставщиком таких противотанковых ракет для европейских стран.
Согласно Anadolu, израильская ракета Spike LR2 считается одной из лучших в мире для уничтожения танков. Такие ракеты Израиль использовал в ходе наступления на Газу, что вызвало жаркие обсуждения в Испании по поводу закупок в рамках упомянутого контракта. Сейчас Испания рассматривает покупку альтернативной системы — FGM-148F Javelin американского производства, разработанную компаниями Raytheon и Lockheed Martin.
Полтора месяца назад премьер-министр Испании Педро Санчес приказал Министерству внутренних дел в одностороннем порядке расторгнуть сделку на поставку более 15 млн патронов израильского производства. На прошлой неделе госсекретарь по вопросам обороны Ампаро Валькарсе заявила, что Испания разрабатывает «планы прекращения сотрудничества», чтобы в будущем не зависеть от израильских технологий.
Испания из-за ситуации в Газе призывает к немедленному прекращению соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем и введению эмбарго ЕС на поставку вооружений в Израиль.