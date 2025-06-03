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Anadolu: Испания разрабатывает план «технологического и военного отделения» от Израиля

Министерство обороны Испании распорядилось приостановить действие израильской лицензии на производство ракет, фактически аннулировав контракт на поставку 168 противотанковых комплексов Spike LR2 стоимостью 310 млн долларов, сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, эти ракетные комплексы предназначались для испанской армии и корпуса морской пехоты.

Данное решение является частью более широких усилий Мадрида по «сведению к нулю» технологической зависимости от Израиля в связи с его военными операциями в Газе.

Кроме того, Министерство обороны Испании отозвало контракт, заключенный в октябре 2023 года с Pap Tecnos, испанской «дочкой» израильской фирмы Rafael Advanced Defense Systems. Он включал приобретение у Израиля 168 пусковых установок, 1680 ракет Spike LR2 и полное материально-техническое обеспечение.

В израильской компании в ответ подчеркнули, что она является единственным технически квалифицированным поставщиком таких противотанковых ракет для европейских стран.

Согласно Anadolu, израильская ракета Spike LR2 считается одной из лучших в мире для уничтожения танков. Такие ракеты Израиль использовал в ходе наступления на Газу, что вызвало жаркие обсуждения в Испании по поводу закупок в рамках упомянутого контракта. Сейчас Испания рассматривает покупку альтернативной системы — FGM-148F Javelin американского производства, разработанную компаниями Raytheon и Lockheed Martin.

Полтора месяца назад премьер-министр Испании Педро Санчес приказал Министерству внутренних дел в одностороннем порядке расторгнуть сделку на поставку более 15 млн патронов израильского производства. На прошлой неделе госсекретарь по вопросам обороны Ампаро Валькарсе заявила, что Испания разрабатывает «планы прекращения сотрудничества», чтобы в будущем не зависеть от израильских технологий.

Испания из-за ситуации в Газе призывает к немедленному прекращению соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем и введению эмбарго ЕС на поставку вооружений в Израиль.