Anadolu: Испания разрабатывает план «технологического и военного отделения» от Израиля

Согласно Anadolu, израильская ракета Spike LR2 считается одной из лучших в мире для уничтожения танков. Такие ракеты Израиль использовал в ходе наступления на Газу, что вызвало жаркие обсуждения в Испании по поводу закупок в рамках упомянутого контракта. Сейчас Испания рассматривает покупку альтернативной системы — FGM-148F Javelin американского производства, разработанную компаниями Raytheon и Lockheed Martin.