В публикации также отмечается, что эскалация может привести к еще большему вовлечению США в конфликт.
Некоторые представители MAGA возмущены тем, что Украина не сообщила Белому дому об операции под кодовым названием «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик выразил беспокойство, не была ли администрация Байдена причастна к этой операции, с учетом того, что ее планирование началось полтора года назад.
Активист MAGA Чарли Кирк выразил надежду, что США не причастны к атакам дронов на российские авиабазы. По мнению американского блогера Рогана О’Хэндли, Украина намеренно провела эту операцию, чтобы втянуть США в новую мировую войну.
По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Дэна Колдуэлла, атака беспилотников «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО». Он считает, что Штатам необходимо дистанцироваться от этой атаки, а также прекратить различную поддержку, которая может в дальнейшем спровоцировать нападение на стратегические ядерные силы России.
Сторонники Трампа не считают Москву врагом. На эту роль, по их мнению, больше претендует Киев. Активисты MAGA прозвали Зеленского «марионеткой глобалистов», а Украину — «захолустьем коррупции», пишет RTVI. Кроме того, они враждебно настроены к любым военным операциям Украины против России.
Высокопоставленные чиновники администрации Трампа, в том числе и сам президент, неоднократно заявляли о возможности выхода США из процесса урегулирования, если в мирных переговорах не будет достигнут прогресс.
Axios делает следующий вывод: «Трамп находится под давлением с двух сторон: с одной — республиканские сенаторы, требующие усилить санкции против России, а с другой — его сторонники в MAGA, с негативом относящиеся к Украине».