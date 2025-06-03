Axios: сторонники Трампа обеспокоены атакой ВСУ на авиабазы России

Некоторые представители MAGA возмущены тем, что Украина не сообщила Белому дому об операции под кодовым названием «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик выразил беспокойство, не была ли администрация Байдена причастна к этой операции, с учетом того, что ее планирование началось полтора года назад.