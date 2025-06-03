Песков: меморандум РФ нацелен на устранение первопричин конфликта на Украине

Кремль назвал «неловкими» высказывания Владимира Зеленского, который после встречи 2 июня в Стамбуле назвал российских переговорщиков «идиотами» за предложение остановить огонь на несколько дней ради вывоза тел погибших. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные фразы не соответствуют переговорному духу. В Кремле также заявили, что не стоит ждать «сиюминутных» прорывов по итогам последнего раунда переговоров в Стамбуле.