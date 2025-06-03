Депутат Горелкин: игрокам «Мира танков» не грозят обвинения в экстремизме

ООО «Леста» — старейшая видеостудия постсоветской России. В компании создавали спецэффекты для сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. В 2022 году эти две компании снова разделились. Wargaming заявила о поддержке Украины и ушла с российского рынка. ООО «Леста» заявило о поддержке российских властей и ориентации на российский рынок и белорусский. В связи с этим «Леста» стала выпускать игры «Мир танков» и «Мир кораблей» на российских серверах.