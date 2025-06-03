Депутат Горелкин: игрокам «Мира танков» не грозят обвинения в экстремизме

«Пользователям “Мира танков”, “Мира кораблей” и других продуктов “Леста Игр” беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. Точно так же, как нечего опасаться пользователям запрещенной в РФ социальной сети Instagram, которая принадлежит экстремистской компании Meta», — отметил депутат в своем Telegram-канале.
Горелкин также напомнил, что в скором времени активы «Лесты» перейдут под контроль государства, «а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании».
Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» и признал ее экстремистской. Активы компании обращены в доход РФ.
ООО «Леста» — старейшая видеостудия постсоветской России. В компании создавали спецэффекты для сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. В 2022 году эти две компании снова разделились. Wargaming заявила о поддержке Украины и ушла с российского рынка. ООО «Леста» заявило о поддержке российских властей и ориентации на российский рынок и белорусский. В связи с этим «Леста» стала выпускать игры «Мир танков» и «Мир кораблей» на российских серверах.