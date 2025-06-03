Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Горелкин: игрокам «Мира танков» не грозят обвинения в экстремизме

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пользователи продуктов «Лесты», в том числе «Мира танков» и «Мира кораблей», не будут обвинены в спонсировании ВСУ и экстремизме за внутриигровые покупки. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Источник: РИА "Новости"

«Пользователям “Мира танков”, “Мира кораблей” и других продуктов “Леста Игр” беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. Точно так же, как нечего опасаться пользователям запрещенной в РФ социальной сети Instagram, которая принадлежит экстремистской компании Meta», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Горелкин также напомнил, что в скором времени активы «Лесты» перейдут под контроль государства, «а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании».

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» и признал ее экстремистской. Активы компании обращены в доход РФ.

ООО «Леста» — старейшая видеостудия постсоветской России. В компании создавали спецэффекты для сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. В 2022 году эти две компании снова разделились. Wargaming заявила о поддержке Украины и ушла с российского рынка. ООО «Леста» заявило о поддержке российских властей и ориентации на российский рынок и белорусский. В связи с этим «Леста» стала выпускать игры «Мир танков» и «Мир кораблей» на российских серверах.