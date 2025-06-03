СМИ: премьер Польши запросил в сейме вотум доверия правительству

Мы начинаем сессию в новой политической реальности. Первым испытанием станет вотум доверия. Я хочу, чтобы все, включая наших оппонентов, внутри страны и за рубежом, увидели, что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем серьезность момента, но что мы не намерены делать ни шага назад.