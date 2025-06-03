СМИ: премьер Польши запросил в сейме вотум доверия правительству

Туск объявил дату вотума доверия — 11 июня — в начале заседания кабинета министров в Варшаве, пишет ABC News.
Мы начинаем сессию в новой политической реальности. Первым испытанием станет вотум доверия. Я хочу, чтобы все, включая наших оппонентов, внутри страны и за рубежом, увидели, что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем серьезность момента, но что мы не намерены делать ни шага назад.
Как напоминает Reuters, победу на президентских выборах в Польше с небольшим перевесом одержал кандидат от националистической оппозиции Кароль Навроцкий, нанеся удар по усилиям центристского правительства укрепить проевропейскую ориентацию Варшавы. У президента Польши есть право налагать вето на законы, и победа Навроцкого чрезвычайно затруднит продвижение Туском его проевропейской программы. Предвыборная гонка выявила глубокие разногласия в стране, которая находится на восточном фланге НАТО и Европейского союза, отмечает ABC.