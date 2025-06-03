Явка на президентских выборах в Южной Корее стала рекордной с 1997 года

Наибольшая явка зафиксирована в регионах, поддерживающих демократическую партию «Тобуро»: в городе Кванджу проголосовали 83,9% избирателей, в провинциях Южная и Северная Чолла — 83,6% и 82,5% соответственно. Наименьшая явка зафиксирована на острове Чеджудо — 74,6% и в центральных провинциях страны — Южной и Северной Чхунчхон — 76% и 77,3%.