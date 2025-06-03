Bloomberg узнал о планах НАТО в пять раз усилить войска ПВО из-за России

В начале года генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, «чтобы ее предотвратить». МИД России отмечал, что политика альянса базируется на агрессивном военном планировании и Москва вынуждена это учитывать. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии интереса у России воевать с НАТО. Разговоры о нападении на страны альянса он назвал «бредом» и «пугалкой для бюргеров».