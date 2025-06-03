Bloomberg узнал о планах НАТО в пять раз усилить войска ПВО из-за России

По информации агентства, вопрос увеличения численности войск ПВО будет обсуждаться на встрече министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе 5 июня. Источники Bloomberg уточняют, что пятикратное наращивание сил ПВО будет общей целью для европейских стран — членов альянса, а индивидуальные показатели обсудят позднее. Сроки реализации планов пока не определены.
По словам высокопоставленного европейского военного чиновника, члены НАТО остро нуждаются в наращивании сил противовоздушной обороны. За последние три десятилетия альянс сократил число таких систем, поскольку решил сконцентрироваться на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке, добавил он.
Однако мнение альянса по этому вопросу изменилось после начала боевых действий на Украине в 2022 году.
Системы ПВО занимают ключевое место в расширении оборонного потенциала и являются одними из самых дорогих позиций, на которые альянс планирует сделать ставку, отмечает Bloomberg. Германия предложила взять на себя ведущую роль в совместных проектах Евросоюза по ПВО. Канцлер Фридрих Мерц полон решимости увеличить расходы на оборону и вложить «миллиарды евро» в укрепление противовоздушной обороны, рассказал один из источников агентства.
Осенью 2022 года европейские страны по инициативе Германии подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Инициатива получила название Sky Shield («Небесный щит»). По информации Reuters, к ней присоединились Бельгия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды.
Для реализации проекта европейские страны планируют совместно закупать системы ПВО. Reuters писал, что среди возможных вариантов они рассматривают израильскую систему ПРО Arrow 3 (Hetz 3), американский и немецкий зенитно-ракетные комплексы Pаtriot и IRIS-T.
Цель развивать систему противовоздушной обороны «с акцентом на восточный фланг» страны НАТО закрепили в декларации, подготовленной по итогам саммита в Вашингтоне в июле 2024 года. «Союзники по-прежнему привержены развитию коллективной обороны и обеспечению полного охвата и защиты всего населения, территории и сил европейских стран НАТО от растущей угрозы, создаваемой распространением баллистических ракет», — говорится в декларации. В документе отмечается, что противоракетная оборона «может дополнять роль ядерного оружия в сдерживании, но не способна заменить его».
В начале года генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, «чтобы ее предотвратить». МИД России отмечал, что политика альянса базируется на агрессивном военном планировании и Москва вынуждена это учитывать. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии интереса у России воевать с НАТО. Разговоры о нападении на страны альянса он назвал «бредом» и «пугалкой для бюргеров».