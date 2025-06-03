Президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании Байдена «уничтожить Россию»

При этом сам Байден в феврале 2023 года утверждал, что Запад не стремится захватить или разрушить Россию и не планирует нападения, указывают «Ведомости». Однако осенью 2024 года он разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.