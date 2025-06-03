Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бывший глава Белого дома Джо Байден выступал за «уничтожение России».
Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить.
Лула да Силва добавил, что Европа поддержала позицию США и теперь выделяет миллиарды на перевооружение.
При этом сам Байден в феврале 2023 года утверждал, что Запад не стремится захватить или разрушить Россию и не планирует нападения, указывают «Ведомости». Однако осенью 2024 года он разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.
В апреле этого года журналист Такер Карлсон со ссылкой на источник в администрации США заявлял, что команда Байдена допускала вероятность ядерной войны с Россией на уровне 50%, но при этом продолжала поставки вооружений Украине.