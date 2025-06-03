Экс-высокопоставленный офицер французской армии уличил США в причастности к атаке на аэродромы ВС РФ

Согласно заявлению Гийома Анселя, экс-высокопоставленного офицера французской армии, опубликованному в интервью Le Monde, Киев не обладал бы возможностью для проведения атак на российские аэродромы без разведывательной информации, предоставленной Соединенными Штатами.
Военный отметил, что ВСУ не смогли бы действовать без данных разведки США, а значит, произошедшее стоит считать сигналом России от американского президента Дональда Трампа.
Сразу несколько регионов России 1 июня подверглись атакам беспилотников. Удары пришлись по аэродромам, повреждена техника, но жертв нет.