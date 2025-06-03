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Кандидат от оппозиции Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су признал своё поражение на президентских выборах в Южной Корее. В телевизионном обращении, транслировавшемся каналом YTN, он поздравил с победой Ли Чжэ Мёна, представителя оппозиционной Демократической партии «Тобуро».

Источник: Life.ru

«Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мёна, избранного [президентом]», — заявил Ким Мун Су на пресс-конференции.

Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в начале декабря этого года, когда президент Юн Сок Ëль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства позже извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Сейчас южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну.