Кандидат от оппозиции Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в начале декабря этого года, когда президент Юн Сок Ëль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства позже извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Сейчас южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну.