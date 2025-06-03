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Теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре прокомментировали в ООН

ООН, как заявил представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик, скорбит в связи гибелью «всех гражданских» в конфликте РФ и Украины.

Организация Объединенных Наций, как заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, скорбит в связи гибелью «всех гражданских» в конфликте между РФ и Украиной.

«Мы скорбим о гибели в этом конфликте всех гражданских лиц», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш террористические акты Киева на ж/д инфраструктуре в приграничье РФ.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе (Брянская область) обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним поезд № 86 Климов — Москва. Локомотив и вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов. 7 человек погибли, пострадали 100 человек.

В Железногорском районе Курской области ночью 1 июня на 48-м км трассы «Тросна-Калиновка» произошло обрушение моста в ходе движения грузового локомотива. В результате пострадали трое работников бригады поезда.

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