Теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре прокомментировали в ООН

«Мы скорбим о гибели в этом конфликте всех гражданских лиц», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш террористические акты Киева на ж/д инфраструктуре в приграничье РФ.