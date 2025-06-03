Теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре прокомментировали в ООН

Организация Объединенных Наций, как заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, скорбит в связи гибелью «всех гражданских» в конфликте между РФ и Украиной.
«Мы скорбим о гибели в этом конфликте всех гражданских лиц», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш террористические акты Киева на ж/д инфраструктуре в приграничье РФ.
В Железногорском районе Курской области ночью 1 июня на 48-м км трассы «Тросна-Калиновка» произошло обрушение моста в ходе движения грузового локомотива. В результате пострадали трое работников бригады поезда.
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