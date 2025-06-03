Ермак рассказал Келлогу детали переговоров с Россией в Стамбуле

Как сообщал Life.ru, 2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча длилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своими предложениями по урегулированию конфликта. Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст.