Ермак рассказал Келлогу детали переговоров с Россией в Стамбуле

«В Вашингтоне вместе с командой встретился с Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле», — написал Ермак в своем телеграм-канале.
В беседе с Келлогом Ермак также поднял тему военной помощи для Киева.
Напомним, что перед переговорами в Стамбуле в офисе Зеленского выражали надежду на участие Келлога или других представителей от США и Европы. Но руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что переговоры должны проходить напрямую между Москвой и Киевом.
Как сообщал Life.ru, 2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча длилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своими предложениями по урегулированию конфликта. Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст.