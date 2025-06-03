В Госдепе США рассчитывают, что переговоры по Украине не растянутся на годы

Соединенные Штаты рассчитывают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине не растянется на месяцы или годы. Об этом во вторник, 3 июня, заявила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год. Президенту (Трампу) и госсекретарю (Рубио) нужны результаты и сроки. Они знают, чего можно достичь», — сказала она.
В Госдепе также заявили, что Вашингтон поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп выступает за любой механизм, который приведет к долгосрочному миру.
Напомним, что 2 июня в стамбульском дворце Чираган прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций двух государств длилась чуть более часа на русском языке. Отметим, что делегация Турции также присутствовала на переговорах, которые проходили за закрытыми дверями.
Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что представители РФ довольны прошедшими в Стамбуле переговорами между Москвой и Киевом.
Кто победил на переговорах в Стамбуле? KP.RU подводит итоги второй встречи России и Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Что предлагает Россия Украине: Полный текст нашего меморандума.