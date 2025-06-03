В Госдепе США рассчитывают, что переговоры по Украине не растянутся на годы

«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год. Президенту (Трампу) и госсекретарю (Рубио) нужны результаты и сроки. Они знают, чего можно достичь», — сказала она.