Медведев пообещал Украине неизбежное возмездие за атаки по аэродромам

Baza также сообщает, что Тимофеев сообщил жене о вероятном отъезде за несколько недель до атаки. При этом она могла не знать, в чем именно участвует Артем. Источники канала сообщили, что незадолго до нападения на аэродромы ~Екатерина, работавшая тату-мастером, прекратила записывать клиентов на сеансы, а знакомым рассказывала о грядущем переезде в другой город~. 28 мая она публиковала в своем канале фотографии поездки с котом на маршрутке или автобусе. Тимофеева писала, что едет в Астану и планирует остановиться в отеле, а затем улететь на самолете. ~После атаки все фото, посты и сам канал были удалены.~