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В Госдуме объяснили, в чем ошиблись западные стратеги

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил об ошибке западных стратегов.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил об ошибке западных стратегов. Политик отметил, что Киев хочет запугать россиян ударами по мирному населению и вызвать их недовольство властями. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, это лишь сплотило жителей страны перед лицом угрозы.

Градус ненависти к врагу таким образом Украина только поднимает и все больше людей становится сторонниками специальной военной операции, проводимой Россией, отметил собеседник издания.

По его мнению, это ошибка западных стратегов, которые просчитались, а Россия лишь предельно сконцентрировалась перед лицом глобальной угрозы.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бывший лидер США Джо Байден видел необходимость в полном уничтожении России.