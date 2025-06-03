Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил об ошибке западных стратегов. Политик отметил, что Киев хочет запугать россиян ударами по мирному населению и вызвать их недовольство властями. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам парламентария, это лишь сплотило жителей страны перед лицом угрозы.
Градус ненависти к врагу таким образом Украина только поднимает и все больше людей становится сторонниками специальной военной операции, проводимой Россией, отметил собеседник издания.
По его мнению, это ошибка западных стратегов, которые просчитались, а Россия лишь предельно сконцентрировалась перед лицом глобальной угрозы.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бывший лидер США Джо Байден видел необходимость в полном уничтожении России.