Келлог: удары Киева по аэродромам РФ повышают риски в конфликте на Украине

«Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. Люди должны понимать [следующее] в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя [в ответ] другая сторона, вы не уверены. И они (власти в Киеве — прим. ТАСС) предприняли именно это», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.