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Келлог: удары Киева по аэродромам РФ повышают риски в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Удары Киева по военным аэродромам России резко повышают уровни рисков в конфликте на Украине и угрожают его расширением. Это признал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Источник: AP 2024

«Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. Люди должны понимать [следующее] в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя [в ответ] другая сторона, вы не уверены. И они (власти в Киеве — прим. ТАСС) предприняли именно это», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

Как он заверил, именно такого развития боевых действий на Украине и стремится не допустить Вашингтон. «Думаю, этого мы и пытаемся избежать», — сказал спецпредставитель, работающий в структуре Госдепартамента. По его словам, Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой «уровни риска настолько повышаются, что это (конфликт — прим. ТАСС) расширится».

На взгляд Келлога, нынешние вылазки Киева продемонстрировали, что Украина готова активно проявлять инициативу в военных действиях. «И они могут поднять риск до уровней, которые, по сути, должны быть, на мой взгляд, неприемлемыми [для Москвы]», — утверждал спецпосланник, являющийся генерал-лейтенантом Сухопутных войск США в отставке.