ABC: Трамп стал более отстраненным в вопросе мирного урегулирования на Украине

Россия и Украина обменялись текстами меморандумов перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Российская версия предлагает два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ из присоединенных регионов. Второй — запрет на перемещения войск, прекращение мобилизации и поставок Украине иностранной военной помощи. Украинский документ предлагает установить полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и в море для продолжения переговоров. Стороны пообещали предоставить ответ на условия по урегулированию в течение недели.