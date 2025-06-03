Орбан: Украина высосет из Евросоюза каждый евро, форинт и злотый

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — написал он в своих соцсетях.
Орбан охарактеризовал действия Брюсселя как «политическое покрытие ущерба» и «хорошую сделку посреди проигранного конфликта», обвинив европейских бюрократов в безразличии к тому, на какие цели будут потрачены эти средства.
Ранее венгерский премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, руководство Евросоюза сознательно выбрало путь эскалации конфликта. По его словам, Будапешт, в отличие от ЕС, надеется на мирное урегулирование.