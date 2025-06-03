Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Украина высосет из Евросоюза каждый евро, форинт и злотый

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза в отношении Украины, заявив, что финансовая поддержка Киева лишает европейские страны ресурсов для развития собственной экономики.

Источник: Life.ru

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — написал он в своих соцсетях.

Орбан охарактеризовал действия Брюсселя как «политическое покрытие ущерба» и «хорошую сделку посреди проигранного конфликта», обвинив европейских бюрократов в безразличии к тому, на какие цели будут потрачены эти средства.

Ранее венгерский премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, руководство Евросоюза сознательно выбрало путь эскалации конфликта. По его словам, Будапешт, в отличие от ЕС, надеется на мирное урегулирование.